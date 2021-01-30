Anıtkabir sevgisi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif Karahan (32), kızının görmeyi çok istediği Anıtkabir ve Aslanlı Yol’un kardan maketini yaptı.

Yüksekova’ya bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan Mehmet Şerif Karahan, Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir’e gitmek isteyen 9 yaşındaki kızı Hira’nın bu hayalini gerçekleştirmek için evinin önünde kardan Anıtkabir yaptı. 10 gün boyunca hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu dondurucu soğukta kardan Anıtbakir yapan baba Karahan, biriken karlardan aslan ve aslanlı yol da ortaya çıkardı. Maketin tamamlanmasıyla büyük mutluluk yaşayan Hira ve 4 yaşındaki kardeşi Muhammed Geylani, ellerinde Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol’da yürüdü, merdivenleri çıktı.

‘Mutlu oldum’

İnşaat işçisi Karahan, “Kızımın kuzeni Anıtkabir’e gitmişti. Resimleri gören kızım çok heyecanlandı. Pandemi ve imkânsızlıklar nedeniyle kızımı Anıtkabir’e götüremedim. Ben de evimin bahçesinde biriken karlardan Aslanlı Yol ve Anıtkabir yaptım. Onun gözlerindeki mutluluk inanılmazdı” dedi.

3’üncü sınıf öğrencisi Hira Karahan ise, “Babam bu soğuğa rağmen gecesini gündüzüne katarak beni mutlu etti. En büyük hayalim Anıtkabir’i görmek” diye konuştu. Hira, buzdan yapılan tabletle de Atatürk için şiir yazıp, okudu.

Bakan Akar, Hira’nın sesini duydu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “En büyük hayalim Anıtkabir’i görmek” diyen Hira’yı ve ailesini Anıtkabir’i görmek üzere Ankara’ya davet etti. Konuyla ilgili askeri bir heyet aileyi ziyaret ederek, daveti iletti. Hira’nın babası Mehmet Şerif Karahan’a çağrıda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da “Sizi ve değerli ailenizi ağırlamaktan onur duyarım” ifadeleriyle Ankara’ya davet etti.