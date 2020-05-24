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24.05.2020 - 12:18 | | DHA

Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 48 kişi karantinaya alındı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, yapılan anjiyonun ardından rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede corona virüs testi pozitif çıkan E.K.'ye (90), geçmiş olsun ziyaretine gelen 48 kişi karantinaya alındı.

Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 48 kişi karantinaya alındı

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta Kozdere Mahallesi'nde yaşayan E.K.'ye özel bir hastanede anjiyo yapıldı. 9 Mayıs günü taburcu olup, evine gelen E.K.'nın, 12 gün sonra iştahsızlık ve yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.

E.K tedaviye alınırken, filyasyon ekibi, çalışma başlattı. Çalışma sonunda, E.K.'ye anjiyo sonrası geçmiş olsun ziyaretine geldikleri belirlenen aynı mahalledeki 16 evde yaşayan 48 kişi, karantinaya alındı.

Karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi Belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 48 kişi karantinaya alındı

Karantinaya alınanlar arasındaki M.K.(67) ise, "Ben hiç dışarı çıkmayacak mıyım kardeşim" dedi.

Karantina sonrası mahalle camisinden anons yapılarak, vatandaşlar evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.

Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 48 kişi karantinaya alındı

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