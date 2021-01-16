Ankara Barosu’na ‘soruşturma’ izni

Ankara Barosu, Erbaş’ın, 24 Nisan’da Ankara Hacı Bayram Camii’nde verdiği, “Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi” konulu cuma hutbesine ilişkin 26 Nisan’da açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Erbaş’ın cuma hutbesindeki sözleri eleştirilmişti. Baronun açıklamasına çeşitli kesimlerden tepki gelirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, baro hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan” resen soruşturma başlatmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanı sıra bazı kurum ve kişiler de barodan şikâyetçi olmuştu. Bunun üzerine savcılık, Ankara Barosu’nun 11 yönetim kurulu üyesinden yazılı savunma istemiş baro yönetimi de ortak savunma göndermişti. Savcılık yine yasa gereği soruşturma izni için dosyayı Adalet Bakanlığı’na sevk etmişti.

Konuyla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın talebini değerlendiren Adalet Bakanlığı, baro hakkında soruşturma izni verdi. Buna göre soruşturma talebine konu açıklamada imzası olan başkan dahil 11 baro yöneticisi ifadeye çağrılacak. Ardından da dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından Milliyet’e değerlendirmede bulunan Ankara Barosu Başkanı Erdinç Sağkan, şunları söyledi:

“Bizim açımızdan altı çizilmesi gerekilen husus şudur; Ankara Barosu bugüne kadar din, vicdan ve ifade hürriyeti başta olmak üzere en temel hak ve hürriyetleri koruyan ve savunan bir barodur.”