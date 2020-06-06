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06.06.2020 - 18:55 | | DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Barış Çakan açıklaması: 36 kişi hakkında işlem başlatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Barış Çakan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlarda bulunan 36 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Barış Çakan açıklaması: 36 kişi hakkında işlem başlatıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;

"Barış Çakan isimli vatandaşımızın yaşamını yitirdiği üzücü hadise ile ilgili olarak; bazı sosyal medya hesaplarından soruşturmaya müdahale edildiği yönünde asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Yaşanan elim olayı istismar ederek bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 şahıs hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak yasal işlem başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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