MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara Emniyeti duyurdu! FETÖ/PDY'ye 935 operasyon...
ABONE OL
26.07.2020 - 19:29 | | AA

Ankara Emniyeti duyurdu! FETÖ/PDY'ye 935 operasyon...

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2014'ten bugüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 935 operasyon düzenledi.

Ankara Emniyeti duyurdu! FETÖ/PDY'ye 935 operasyon...

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2014-2020 döneminde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Gözaltına alınan 27 bin 309 kişiden 10 bin 21'inin tutuklandığı operasyonlarda 2 bin 820 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüsçülerle sohbet etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara Emniyeti duyurdu! FETÖ/PDY'ye 935 operasyon...

Ankara Emniyeti duyurdu! FETÖ/PDY'ye 935 operasyon...

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Tüm memurlar için geçerli! Yol izni...

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Koyun yünü yapıştırılan keçiyi kurbanlık koyun diye sattılar!

Kurban Bayramı ne zaman, sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı! - 2020 Kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı ne zaman, sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı! - 2020 Kurbanlık fiyatları

Sıradaki Haber