Ankara kazanın nedenini arıyor

Kaza kırım, meteoroloji ile uçağın karakutusunun yanı sıra Boeing’den gelecek yetkililer, kazada uçaktan kaynaklanan bir sorun olup olmadığını inceleyecek. Kaza sırasında yardımcı pilot ile birinci pilot arasındaki konuşmalar da mercek altına alınacak.



Kazadan önceki uçuşlarda, diğer uçakların pilotlarının rüzgardaki değişikliklere ilişkin uyarılarının, kaza yapan uçağın pilotlarına da iletildiği kaydedildi. Uzmanların ilk tespitlerinde de olay gecesi şiddetli rüzgara dikkat çekilirken, bu şartlar altındaki pilotların iniş yapmadan pas geçebileceği, ancak kaza yapan uçağın inişi tercih etmesiyle sert bir iniş yaşandığı kaydedildi. Uzmanlar, kaza yapılan hızda daha kötü bir tablonun da ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.



Boeing inceleyecek



Kazayla ilgili adli süreçle birlikte, teknik incelemeler de başlatıldı. Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi de kazayla ilgili uzmanlardan oluşan bir komisyon kurdu. Milliyet’in aldığı bilgiye göre, kaza kırım ekibinin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki enkaz incelemelerinin yanı sıra kaza anındaki hava şartlarının da etkisi değerlendirilecek. Yetkililer, uçağın karakutusunda da inceleme yapacak. Pilotların karakutuya yansıyan konuşmalarında, kule-uçak görüşmelerinin yanı sıra, uçağı idare eden iki pilotun kendi aralarındaki iniş diyalogları da mercek altına alınacak. Yardımcı pilot ile birinci pilot arasındaki konuşmalarda, pilotlar arasında iniş tartışması, fikir ayrılığı yaşanıp yaşanmadığına bakılacak, uçuş ekibinin olay anında teknik bir arızadan bahsedip etmediği kayıt altına alınacak.

Ayrıca Boeing yetkilileri, kazada Boeing 373 tipi uçaktan kaynaklanan bir sorun olup olmadığını inceleyecek. ABD’den Boeing firmasının yanı sıra sivil havacılık dairesiden de yetkililer Türkiye’ye gelerek kaza ile ilgili incelemede bulunacak. Boeing uçakta imalat hatası olup olmadığını tepsit edecek, imalat hatası görülmesi halinde kazaya karışan model incelemeye alınacak.



