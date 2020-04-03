03.04.2020 - 14:20 |
Ankara Kuşu ‘FETÖ propagandası’ndan tutuklamaya sevk edildi
Gözaltına alınan Ankara Kuşu’nun emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Hesabı yönettiği tespit edilen Oktay Yaşar, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Yaşar, savcılık işlemleri ardından ‘FETÖ propagandası’ yapma suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi.
Sabah'tan Sema Alim'in ahberine göre; önceki gün gözaltına alınan Ankara Kuşu'nun emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı. Hesabı yönettiği tespit edilen Oktay Yaşar, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Yaşar, savcılık işlemleri ardından 'FETÖ propagandası' yapma suçlamasıyla tutuklamaya sevk edildi.