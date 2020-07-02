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02.07.2020 - 09:06 | | İHA

Ankara metrosunda maske tartışması! Ortalık karıştı

Gelen bir son dakika haberine göre, Başkentte metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı iddia edilen kişiye, diğer yolcular tepki gösterdi. Yolcular ile maskesini çıkaran kadın arasında gerginlik kameralara yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Ankara Metrosu'nda meydana geldi. İddiaya göre; maskesi takılı bir şekilde metroya binen kimliği belirsiz bir kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı. Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonu'nda durdurarak, metro güvenliğine haber verdi.

İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, kadın gözlerden kayboldu.

Metroda maske tartışması!Son dakika haberine göre Ankara'da metroya bindikten sonra maskesini çıkardığı iddia edilen kişiye, diğer yolcular tepki gösterdi. Gerginlik yaşanan anlar kameraya böyle yansıdı.
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