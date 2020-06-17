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17.06.2020 - 20:58 | | AA

Ankara Valisi Şahin: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek." dedi.

Ankara Valisi Şahin: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek

 

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte yürütülen denetimlerden görseller paylaştı. Ekiplerin restoran, lokanta, kafe ve alışveriş merkezlerinde "Kontrollü sosyal hayat" ve hijyen denetimlerine devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek."

Sağlık Bakanı Koca günlük corona virüs tablosunu açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu."Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi."
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