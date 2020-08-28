28.08.2020 - 11:42 | | DHA
Ankara Valisi Şahin, polis merkezinin açılışını yaptı
Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesinde faaliyete geçen Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği'nin açılışını gerçekleştirdi.
Altındağ'daki Dandanakan Sokak'ta yapımı tamamlanan Kuzeykent Polis Merkezi Amirliği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezin açılışına, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul ve Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla katıldı. Merkez önünde dua edildikten sonra Vali Şahin, açılış kurdelesini kesti. Vali Şahin ve beraberindekiler, daha sonra merkezini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
İsyanı gözlerine yansıdı! 'Kesinlikle istemiyorum'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Remzi Özbay (54), "Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum. Ağabeyim bana gönül koyuyor. Bugünler, gönül koyulacak günler değil olmaz. Ben duyuyorum, bütün köyleri sarmış halay. Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım" dedi.