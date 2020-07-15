MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı
ABONE OL
15.07.2020 - 16:09 | | DHA

Ankara'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı

Ankara'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde '15 Temmuz Şehitleri Anma ve Mevlit Programı' düzenlendi.

Ankara'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, Ankara Beştepe Millet Camii'nde gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, Diyanet İşleri Başkanlığı Musiki Korosu ilahiler seslendirdi. Gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda Ali Erbaş, şehitler için okunan hatimlerin duasını yaptı. Başkan Erbaş, duasında "15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle" ifadelerini kullandı.

Pencereler inşaat alanında şantiyeyi izlemek isteyenler için açıldıİzmit’te bir iş merkezi inşaatının etrafını paravan ile kapatan müteahhit firma, vatandaşların inşaatı rahatça izleyebilmesi için paravan üzerine televizyon şeklinde şantiye izleme alanları oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sultanahmet Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okutuldu

Sultanahmet Camii'nde 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okutuldu

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akınına uğradı: Gözyaşları sel oldu aktı

15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akınına uğradı: Gözyaşları sel oldu aktı

Sıradaki Haber