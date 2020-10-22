22.10.2020 - 13:25 |
Ankara'da 5 Mısır yılanı ele geçirildi!
Ankara’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 5 Mısır yılanı ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu kente kaçak yollarla Mısır yılanı getirildiği tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Yenimahalle ilçesindeki eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, doğal yaşam alanı Kuzey Afrika olduğu belirtilen 5 Mısır yılanı ele geçirilirken 1 kişi, gözaltına alındı.
Denize düşen şahsa koronavirüs nedeniyle el uzatmadılar!İstanbul Kadıköy’de dengesini kaybederek denize düşen adamı kurtarma operasyonu yapıldı. Denizde hareketsiz halde duran Şenol Kuş gemi halatına bağlanarak sudan çıkarıldı. Bazı vatandaşlar denize düşen şahsı koronavirüs nedeniyle el uzatıp sudan çıkarmayarak itfaiyenin gelmesini beklediler.