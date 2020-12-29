MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da belediye bakımevinde '20 kediye ötanazi' iddiası
ABONE OL
29.12.2020 - 15:56 | | DHA

Ankara'da belediye bakımevinde '20 kediye ötanazi' iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesindeki Sincan Geçiçi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 20 kedinin ötanazi yapılarak öldürüldüğü iddia edildi. Olayda sorumluluğu bulunduğu belirlenen bir personelin iş akdi sonlandırıldı.

Ankara'da belediye bakımevinde '20 kediye ötanazi' iddiası

Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 20 kedinin, geçen 20 Temmuz'da öldürüldüğü iddia edildi. Hayvanseverler, Twitter'dan durumu tepki göstererek, olayın soruşturulmasını istedi. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca inceleme başlatıldı. İnceleme sonunda olayda sorumluluğu bulunduğu saptanan Sincan Geçici Havyan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli bir personelin iş akdi feshedildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener'in Twitter hesabından paylaştığı belediye açıklamasında, "Belediyemiz Sincan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde 20 Temmuz 2020 tarihinde yaşandığı iddia edilen 'kedilerde ötenazi' olayıyla ilgili olarak daire başkanlığımızca başlatılan işlemler; 8 Eylül 2020 tarihli Genel Sekreterlik makamı onayı ile belediyemiz Teftiş Kurulu Başkanlığına havale edilmiştir. Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 8 Aralık 2020 tarihli inceleme raporu doğrultusunda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 26166 Sayılı Hayvanların Korunmasına dair uygulama yönetmeliği hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen bir personelin iş akdi feshedilmiştir" denildi.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da belediyenin açıklamasını, "Bakımevinde 20 kedinin öldürülmesine Ankara Büyükşehir Belediyesi 'gönüllülerin iftirası' deyince, bunu iller idaresine şikayet ettik. Belediye teftiş kurulu 20 kedi öldürülmesinin iftira olmadığını tespit edip, bir personelin işine son verdiğini, yine aynı yönetim açıkladı" mesajıyla Twitter'dan duyurdu.

Ankarada belediye bakımevinde 20 kediye ötanazi iddiası

Ankarada belediye bakımevinde 20 kediye ötanazi iddiası

Maltepe'de vahşet! Öğretim görevlisini yakarak öldürdüSon dakika haberine göre; İstanbul Maltepe'de bir kişi eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce boğazını kesti. Ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Delbe'nin üzerinden kadına ait altın kolyeler çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep'te, 501 kişiye korona cezası!

Gaziantep'te, 501 kişiye korona cezası!

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Son dakika! AİHM'in Demirtaş kararı! Mehmet Uçum: Bilinçli çarpıtılıyor, esastan bağlayıcı değil

Son dakika! AİHM'in Demirtaş kararı! Mehmet Uçum: Bilinçli çarpıtılıyor, esastan bağlayıcı değil

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet