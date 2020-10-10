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10.10.2020 - 09:44 | | DHA

Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı

Ankara'da belediye otobüsü, kontrolden çıkarak üst geçit asansörüne çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Uğur yönetimindeki 06 BV 9223 plakalı belediye otobüsü, yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol üzerindeki üst geçit ve asansörüne çarptı. Kazada, şoför Mustafa Uğur ile birlikte 12 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan şoför Mustafa Uğur, itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Uğur'un ilk ifadesinde, arkadan kendisini sıkıştıran bir araç nedeniyle, yağışın da etkisiyle otobüsün kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtildi.

Üst geçit ve asansörün kullanılmaz hale geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankarada belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı

 

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