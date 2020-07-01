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01.07.2020 - 13:59 | | DHA

Ankara'da boya deposunda yangın! 3 saatte söndürüldü

Gelen bir son dakika haberine göre, Ankara’nın Altındağ ilçesindeki boya deposunda, çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Ankara'da boya deposunda yangın! 3 saatte söndürüldü

Kavaklı Sanayi Sitesi'nde bulunan boya deposunda, saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, binayı tamamen sardı. Depodan yükselen dumanlar, gökyüzünü kaplarken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Boya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının deponun üst tarafında yer alan bir dükkanın bahçesinde yakılan ateşten çıktığı iddia edildi. Sanayi sitesi esnafından Arif Topaloğlu, yangını görünce hemen itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, yaşanan patlamalar sonucu yangının büyüdüğünü ifade etti. Esnaf Abdullah Avcı ise yangının deponun üst tarafında bulunan dükkandan başlayarak boya deposuna sıçradığını anlatarak, "5-6 defa üst üste patlama oldu" diye konuştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Dış hat yolcuları için koronavirüs test merkezi kurulduİstanbul Havalimanı'nda dış hat yolcularına PCR testi yaptırmaları için bir merkez kuruldu. Yolculardan alınan numuneler terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar iki saat içinde yolcuya teslim edilecek.
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