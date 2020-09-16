Ankara'da çaldıkları otomobilleri satmaya çalışırken yakalandılar!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya, Keçiören ve Sincan ilçelerinde çeşitli tarihlerde 10 otomobilin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını ve tanık ifadelerini inceleyen ekipler, şüphelilerin geliştirdikleri yöntem ile otomobillerin kapılarını yaklaşık 15 saniyede açarak çaldıklarını tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonunda çaldıkları otomobilleri sahte evrakla satmayı planlayan T.D. ve M.Ş., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, çalınan 10 otomobil ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.