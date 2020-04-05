05.04.2020 - 17:01 | | AA
Son dakika haber: Ankara'da 'corona virüs' hareketliliği! Yakalandı
Başkentte, yeni tip corona virüs (Covid-19) şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç, öğle saatlerinde hastaneden kaçtı.
Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi.
Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü.
Corona virüs tedavisi biten Prof. Dr. Sarı'dan diğer hastalara umut verici paylaşımCorona virüse yakalanan ve 2 gün önce taburcu olan 68 yaşındaki Prof. Dr. Hidayet Sarı, corona virüse yakalanan hastalara umut olması için bir video yayınladı. Prof. Dr. Sarı videoda, “Bu hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesi olarak sizlere bu videoyu çekiyorum. Değerli meslektaşlarımı insanüstü gayretleri için ayrı ayrı tebrik ediyorum, tedavileri çok başarılı olmuştur” dedi.