Ankara'da corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç? Ankara ilçe ilçe corona virüs vaka haritası

Ülkemizin en çok nüfusunun bulunduğu 2. ili olan başkentimiz Ankara'da hangi ilçelerde, ne kadar corona virüs vakası olduğuna ilişkin araştırmalar oldukça hız kazandı. Peki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren ve bu akşam Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan Ankara corona virüs vaka sayısı kaç ve hangi ilçelerde ne kadar var?











