07.04.2020 - 20:59 |
Ankara'da corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç? Ankara ilçe ilçe corona virüs vaka haritası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamadan sonra Ankara'da corona virüsü vaka sayısı kaç, hangi ilçelerde olduğu belli mi sorusu yoğun bir şekilde aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı. Peki Ankara'da corona virüsü vaka sayısı kaç, hangi ilçelerde olduğu belli mi?
Ülkemizin en çok nüfusunun bulunduğu 2. ili olan başkentimiz Ankara'da hangi ilçelerde, ne kadar corona virüs vakası olduğuna ilişkin araştırmalar oldukça hız kazandı. Peki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren ve bu akşam Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan Ankara corona virüs vaka sayısı kaç ve hangi ilçelerde ne kadar var?