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07.04.2020 - 20:59 |

Ankara'da corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç? Ankara ilçe ilçe corona virüs vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamadan sonra Ankara'da corona virüsü vaka sayısı kaç, hangi ilçelerde olduğu belli mi sorusu yoğun bir şekilde aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı. Peki Ankara'da corona virüsü vaka sayısı kaç, hangi ilçelerde olduğu belli mi?

Ankara'da corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç? Ankara ilçe ilçe corona virüs vaka haritası

Ülkemizin en çok nüfusunun bulunduğu 2. ili olan başkentimiz Ankara'da hangi ilçelerde, ne kadar corona virüs vakası olduğuna ilişkin araştırmalar oldukça hız kazandı. Peki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren ve bu akşam Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan Ankara corona virüs vaka sayısı kaç ve hangi ilçelerde ne kadar var?

Ankarada corona virüsü hangi ilçelerde var, vaka sayısı kaç Ankara ilçe ilçe corona virüs vaka haritası




Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İşte Türkiye'nin ilçe ilçe corona virüs haritasıFahrettin Koca corona virüste Türkiye'deki gelişmeleri aktardı. Bakan Koca Türkiye genelindeki corona virüs dağılımı gösteren haritaları da paylaştı
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