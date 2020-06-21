Ankara'da 'değnekçi' operasyonu: 9 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, karakolların 'Güven Masa'larına gelen ihbar üzerine 'değnekçi'lere ve sahte valelere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu kentin çeşitli noktalarında vatandaştan haksız yere otopark ücreti alındığı belirlendi. Bunun üzerine hareket geçen polis ekipleri, ruhsatsız otopark işleten ve cadde üzerindeki ücretsiz park alanları için ücret talep 'değnekçi'lere yönelik 'Güven Sokağı' operasyonu düzenledi.

Özellikle lüks restoran ve kafeler önünde bulunan 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Araçlarını park eden kişilerden para talep etmediklerini ancak insanların kendilerine bahşiş verdiğini ifade eden 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, vatandaşa cadde üzerinde park yeri gösterdiği ve bunun karşılığında para aldığı görüldü.

Asayiş ekiplerinin son zamanlarda düzenlediği operasyonlar kapsamında, 30 'değnekçi' hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.



