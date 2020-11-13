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13.11.2020 - 00:02 | | AA

Ankara'da feci kaza! 2 ölü, 5 yaralı...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ankara Çevreyolu'nun Samsun yönünde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 Z 3101 plakalı otomobil, refüje çarptı.

Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Pınar Deniz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Hüseyin, Hasan ve İrem Dumanoğlu ile Aysel ve Nisa Nur Deniz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ankara'da trafik kazasıAnkara'nın Altındağ ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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