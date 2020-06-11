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11.06.2020 - 14:10 | | AA

Ankara'da feci kaza! Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı

 Yenimahalle İvedik Caddesi'nde freni boşalan kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaydetti, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı

Ankara Yenimahalle Aydan Caddesi'nden İvedik Caddesi kavşağı istikametine seyir halindeki Ömer E. idaresindeki 06 K 9554 plakalı kamyonet, freninin boşalması üzerine, kırmızı ışıklarda bekleyen Selman T. yönetimindeki 26 NY 571 plakalı araca çarptı.

Kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 L 7149 plakalı otomobilde de hasara yol açan kamyonet, daha sonra refüjdeki direğe çarparak durabildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Ömer E, kaldırıldığı Onkoloji Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamyonetteki Akgül E. ve Melike E. ile diğer aracın sürücüsü Selman T. de yaralandı. Akgül E. ve Melike E. Şehir Hastanesi'nde, Selman T. ise GATA'da tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, Karşıyaka Mezarlığı önü, İvedik ve Aydan caddeleri kavşağında aksayan trafik, hasarlı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ankarada feci kaza Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı

Dolandırıcıdan 'tuzağa düşmeyin' uyarısıMersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.
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