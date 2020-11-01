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01.11.2020 - 01:52 | | AA / İHA

Ankara'da feci kaza! Yanarak can verdiler

Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da feci kaza! Yanarak can verdiler

Yozgat Bulvarı'nda merkez istikameti yönünde giden 06 CCU 834 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten yol kenarındaki yeşil alana düşen araç, çarpmanın etkisiyle alev aldı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yanan otomobilde bulunan Gürkan Ö. ve Ali D. hayatını kaybetti.

Yaralı kurtarılan Durmuş Ö. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi ise ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ankarada feci kaza Yanarak can verdiler

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.
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