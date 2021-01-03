Ankara’da ‘garaj’ faciası

Başkent yeni yılın 2. gününe acı haberle uyandı. Ankara Pursaklar’daki bir apartmanın garajında yaşları 24 ile 25 arasında değişen üç arkadaşın cansız bedenleri bulundu.

Olay Pursaklar Yunus Emre Mahallesi Orhan Gazi Caddesi’ndeki üç katlı bir apartmanın garajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden Veyis Karataşoğlu sabah çöp atmak için dışarı çıktığında garajın ışığının açık olduğunu fark etti ve kapatmak için girdiğinde üç kişinin kaputları açık haldeki iki aracın yanında yerde hareketsiz yattığını gördü. Karataşoğlu, durumu hemen komşusu Şahinoğlu’nun babasına bildirdi.

Olay yerine gelen polis, binanın kapalı garajında 25 yaşlarındaki Hüseyin Şahinoğlu ve Halil İbrahim Altıntaş ile 24 yaşındaki Burak Karakoç’u hareketsiz yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Araçlar da detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi.

Pencere kapatılmış

İncelemeler sırasında garajın havalandırma penceresinin kartonla kapatıldığı görüldü. Garajın bulunduğu apartmanda oturan Hüseyin Şahinoğlu’nun biri henüz 1,5 aylık diğeri 2,5 yaşındaki iki çocuğu bulunduğu öğrenildi. Şahinoğlu’nun, önceki gün 16.00 sıralarında arkadaşları Altıntaş ve Karakoç ile buluşup kapalı garaja geçtikleri belirtildi. Alkol almaya başladıkları öne sürülen üç arkadaşın ısınmak için otomobili çalıştırdıkları ve çıkan egzoz gazından zehirlendikleri ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.

Altıntaş ve Karakoç’un akraba oldukları öğrenildi. Milliyet’e konuşan Şahinoğlu’nun bir arkadaşı Şahinoğlu’nun aracı üzerinde modifiye çalışmaları gerçekleştirmeye meraklı olduğunu söyledi.

Olaya ilişkin Ankara Valiliği de açıklama yaptı. Açıklamada, “Olayla ilgili cumhuriyet savcısının bilgisi dahilinde, adli tabibin yaptığı ilk incelemede şahısların alkol ya da karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabilecekleri tespit edilmiş ancak kesin ölüm nedenlerinin otopsi işlemlerinden sonra kesinlik kazanacağı bildirilmiştir” denildi.

‘Birinin ağzından kan gelmiş’

Apartman sakinlerinden Durmuş Sağdıç, üç kişiyi önceki gün 15.00 civarında garajda araçlarla ilgilenirlerken gördüğünü söylerken, cansız bedenleri bulan apartman sakini Veyis Karataşoğlu da, “İki kişi yerde yatıyordu. Seslendiğimde tepki vermediler. Çocuklardan birinin ağzından kan gelmiş. Yukarı çıkıp (Şahinoğlu’nun) babasına haber verdik” dedi. Garaja girdiğinde araçların çalışır durumda olmadığını belirten Karataşoğlu, içeride içki şişesi gördüğünü ve egzoz kokusunun olduğunu kaydetti.