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26.02.2020 - 14:28 | | DHA

Ankara'da İdlib görüşmesi! Rus heyetin uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi

Türkiye ile Rusya arasında devam eden İdlib görüşmeleri kapsamında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un da aralarında bulunduğu heyet Ankara'ya geldi.

Ankara'da İdlib görüşmesi! Rus heyetin uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi
Ankara'da İdlib görüşmesi! Rus heyetin uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi
Ankara'da İdlib görüşmesi! Rus heyetin uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi
Ankara'da İdlib görüşmesi! Rus heyetin uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi
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Rusya heyetini taşıyan uçak, saat 14.30'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Heyeti burada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov karşıladı. Havalimanından Rusya Büyükelçiliği'ne hareket eden heyet, saat 18.00'de Türk heyeti ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

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