Ankara'da iki kamyonet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Ayaş Yolunda meydana geldi. Onur B. yönetimindeki 06 BCZ 308 plakalı kamyonet, Ercan K'nın kullandığı 80 AAD 773 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada sürücü Onur B. yaralanırken, yanındaki B.A.D. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Onur B., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. B.A.D'ın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin kamyonet sürücüsü Ercan K.'nın ifadesine başvurdu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.