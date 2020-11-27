MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da iş yerinde yangın!
ABONE OL
27.11.2020 - 15:08 |

Ankara'da iş yerinde yangın!

Ankara’da organize sanayi bölgesinde bulunan iş yerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ankara'da iş yerinde yangın!

Yangın, öğle saatlerinde Yenimahalle İvedik Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

 

 

Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! Baba kazanın şokunu yaşadıBursa'da sabah saatlerinde doğan bebeği taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı. Kazanın ardından içerisinde bebeğin bulunduğu kuvöz, başka bir ambulansa nakledildi. Kazada ambulans şoförü Orhan G. (39) ile otomobil sürücüsü Samet Canpolat (22) yaralandı. Ambulansı aracıyla takip eden bebeğin babası Murat Güneş, "Bu manzarayı görünce insan şoka girmez mi ?" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Serdar Aksoy kimdir, nereli? Serdar Aksoy biyografisi

Serdar Aksoy kimdir, nereli? Serdar Aksoy biyografisi

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet