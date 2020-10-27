MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da 'kaçak muayenehane' operasyonu: 6 gözaltı
ABONE OL
27.10.2020 - 10:31 | | DHA

Ankara'da 'kaçak muayenehane' operasyonu: 6 gözaltı

Ankara'da polis ekiplerince kaçak muayenehane olarak işletilen 7 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda tıbbı malzeme ve ilaç ele geçirildi, Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da 'kaçak muayenehane' operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesindeki bazı dükkan ve apartman dairelerinin kaçak muayenehane olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak muayenehane olarak işletildiği belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı, 5 bin 650 tıbbi ilaç ile çok sayıda tıbbi malzeme, tıbbi cihaz ve kozmetik ürün ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanununun 187'inci maddesi ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

 

İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldıHatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da şok eden manzara! Ben koronaya da inanmıyorum

İstanbul'da şok eden manzara! Ben koronaya da inanmıyorum

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

Sefaköy D-100'de otobüste yangını

Sefaköy D-100'de otobüste yangını

Sıradaki Haber