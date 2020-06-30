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30.06.2020 - 21:21 | | AA

Ankara'da kaçakçılık operasyonu! Bebek mumyası ele geçirildi

Başkentte düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız tabancaların yanı sıra tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen heykel, sikke ve bebek mumyası ele geçirildi.

Ankara'da kaçakçılık operasyonu! Bebek mumyası ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin Konya'dan getirdikleri ruhsatsız tabancaları kent genelinde satacaklarının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankarada kaçakçılık operasyonu Bebek mumyası ele geçirildi

Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, 37 sikke, 2 bronz heykel, bebek mumyası ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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