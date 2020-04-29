29.04.2020 - 17:34 | | AA
Ankara'da kan donduran ölüm!
Ankara'da Ulus'taki 100. Yıl Çarşısı merdivenlerinde bir erkek cesedi bulundu.
Ankara Ulus 100. Yıl Çarşısı merdivenlerinde, genç bir erkeğin başı önüne düşmüş, hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve ilk yardım ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, alanı güvenlik çemberine aldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üstünden kimlik kartı çıkmayan gencin, yüzünde maskesi, yanında yemek kabı, elinde ise ayran varken hayatını kaybettiği görüldü.
Çantası ve montu olay yerinde bulunan gencin kimlik bilgilerinin belirlenmesi için savcının olay yerine gelmesi beklendi.
Fatih'te filyasyon ekibine saldırı! Yol verme tartışması kavgaya dönüştüCorona virüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Fatih'teki olayda, iddiaya göre vatandaşın şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.