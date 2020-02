Ankara’da karantinadaki UMKE’ci Karaal: Otel lüks ama Van’da olmayı isterdim

Yeni tip koronavirüsün görüldüğü Çin’in Hubey Eyaleti’nin Vuhan kentinden tahliye edilen Türk vatandaşları Ankara’da 5 gündür Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde karantinada tutuluyor. Koca Yusuf’la Ankara’ya getirilen mürettebat, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 14 gün tek kişilik odalarda karantina altında tutulacak. Evren Karaal da bu isimlerden biri. Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nde (UMKE) 9 yıldır paramedik olarak çalışan Karaal, Milliyet’e karantina günlerini anlattı. 8 yaşındaki kızı Zehranur’un kendisine “Virüs mü getirdin babacığım” diye sorduğunu söyleyen Karaal, şunları dedi:



‘Somali’den Çin’e’



“Hocam aradı, görevi söyledi. ‘Kesinlikle ben gitmek istiyorum’ dedim. Ben daha önce Somali’ye gitmiştim. Somali sonrası Elazığ’a gittim. Bu yüzden ‘Sen biraz dinlen’ dediler. ‘Buraya gitmek istiyorum. Bu görev benim için çok önemli dedim’. Gönüllü oldum ve Çin’e gittim. Eşim ve kızım Umre’ye gitmişlerdi onlara haber veremedim. Geldikten sonra Çin’e gittiğimi öğrendiler. Onlarla her gün telefonla görüntülü olarak görüşüyoruz. Kızım ‘Babacım seni çok özledim’ diyor. Konuşmalardan, haberlerden etkilenmiş sanırım. ‘Virüs mü getirdin babacım?’ diyor bana.



‘Sarılmak istediler’



Çin’e gittiğimizde heyecanlıydık. Herhangi bir hata yapmamamız gerektiğini konuştuk. Bölgeye vardık, biraz bekledik. Planlamamızı, kendi aramızda iş bölümünü yapmıştık. Sonra uçağa vatandaşlarımızı aldık. İnsanlarda biraz korku, endişe, yorgunluk vardı. Küçük çocuklar vardı. Onların korkularını yenmesini sağladık. Bazı vatandaşlarımız uçağa geldiklerinde mutluluktan duygulanıp bize sarılmak istediler. İzin vermedik, sarılmamak gerektiğini anlattık. Wuhan’da yaşadıklarından bahsettiler. Yeri geldi onlara hosteslik yaptık.”







Atatürk Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi son sınıf öğrencisi olan Evren Karaal, Somali’ye yardıma gitmek için finallere girmeyerek bütünleme sınavlarına kaldı. Bütünleme sınavlarının olduğu gün de Çin’e giden Karaal, bu nedenle okulu uzattı.



Bir gün böyle geçiyor



Evren Karaal, karantina sürecinde yaşadığı bir günü şöyle özetledi:



“Sabah kalkıyorum. Zengin bir kahvaltı veriyorlar. Bazen menemen, yumurta, peynir, zeytin, biber, köfte. Her gün menü değişiyor. Ara öğün veriyorlar. Kek poğaça, mutlaka meyve veriyorlar. Herkes tek odada. Odada pijamalarımızla kalıyoruz. Özel giysi giymiyoruz. İçeriye temizlik yapmaya ve çöpleri alamaya giriyorlar. Biz hemen maskelerimizi takıyoruz. Onlar zaten maskeli, giysili... 2 günde bir bizden numune alıyorlar. Kitap okuyorum. Bilgisayardan haberlere bakıyorum. Her gün gazete geliyor. 4 saatte bir arayıp bir isteğimiz var mı diye soruyorlar. Otelden daha lüks ama televizyondan Van’daki olayları takip ediyorum. Van’da olmayı çok isterdim.”