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04.01.2021 - 11:49 | | DHA

Ankara'da kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 266 kişiye ceza

Ankara Valiliği'nce, 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 266 kişiye, 3 milyon 215 bin 298 lira para cezası uygulandığı açıklandı.

Ankara'da kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 266 kişiye ceza

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2266 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 3 milyon 215 bin 298 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım" denildi.

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