Ankara'da kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 266 kişiye ceza

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2266 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 3 milyon 215 bin 298 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım" denildi.