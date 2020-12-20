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20.12.2020 - 16:39 | | DHA

Ankara'da, kömür ocağında iş kazası: 1 ölü

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki, maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen iş kazasında, Atila Değirmenci (38) hayatını kaybetti. Değirmenci'nin 1 ay sonra emekli olmayı planladığı öğrenildi.

Ankara'da, kömür ocağında iş kazası: 1 ölü

Kaza, saat 09.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çayırhan Mahallesi'ndeki maden şirketine ait kömür ocağında meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Atila Değirmenci, madende geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Karabük nüfusuna kayıtlı Değirmenci'nin 1 ay sonra emekli olmayı planladığı belirtildi. Maden ocağında incelemede bulunan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

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