MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da korkutan yangın! 8 kişi dumandan etkilendi
ABONE OL
11.02.2021 - 02:15 | | AA

Ankara'da korkutan yangın! 8 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'da korkutan yangın! 8 kişi dumandan etkilendi

Atatürk Mahallesi 29 Mayıs Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 2'inci katında Serhat Doğan'a ait dairenin salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Yangını fark eden bina sakinlerinin bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince balkonlardan merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Ankarada korkutan yangın 8 kişi dumandan etkilendi


Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulansta yapıldı. Aralarında ev sahibinin karısı Alime ve 2,5 yaşındaki oğlu Egemen Doğan'ın da bulunduğu 8 kişi Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

 

Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildiDışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türk vatandaşı Selahattin Kandaz'ın tedavisine devam edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı

Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Son dakika: Bakan Koca'dan çok kritik yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika: Bakan Koca'dan çok kritik yüz yüze eğitim açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet