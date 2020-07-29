Ankara'da Kurban BayramÄ± tedbirleri! Emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden aÃ§Ä±klama

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29.07.2020 - 21:49 | | DHA

Ankara'da Kurban BayramÄ± tedbirleri! Emniyet müdürlüÄŸünden açÄ±klama

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼,Â Kurban BayramÄ± Ã¶ncesi ve bayram tatili sÃ¼resince kent genelinde alÄ±nacak tedbirlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â

Ankara'da Kurban BayramÄ± tedbirleri! Emniyet müdürlüÄŸünden açÄ±klama

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n Kurban BayramÄ± Ã¶ncesi ve bayram tatili sÃ¼resince huzur ve gÃ¼ven ortamÄ± iÃ§erisinde olmalarÄ± amacÄ±yla; Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce halkÄ±n yoÄŸun olarak bulunduÄŸu yerlerde hÄ±rsÄ±zlÄ±k, yankesicilik, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve parada sahtecilik olaylarÄ±na karÅŸÄ± Ã¶nleyici gÃ¼venlik tedbirlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 29 Temmuz Ã‡arÅŸamba saat 14.00'ten, 4 AÄŸustos SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 08.00'e kadar kapatÄ±lacak yollara iliÅŸkin verilen bilgilerde ise ÅŸunlar kaydedildi:

"BeypazarÄ± Yolu 121 kilometre, eski Ä°stanbul Yolu 24 kilometre,Â 55 kilometreÂ KurtboÄŸazÄ± Tepe orta refÃ¼jÃ¼, 56Â kilometre DutÃ¶zÃ¼ kavÅŸaÄŸÄ±, 58 kilometreÂ  Ä°ÄŸdir kÃ¶yÃ¼ dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, 59 kilometre Ã‡eÅŸtepe Ä°ÄŸdir arasÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸ, 64 kilometre TIR ParkÄ± kavÅŸaÄŸÄ±, 65 kilometreÂ UÄŸurlu kÃ¶yÃ¼ kavÅŸaÄŸÄ±, Konya Yolu TÅžOF kavÅŸaÄŸÄ± ile Samsun Yolu gÃ¼zergÃ¢hÄ±nda bulunan Ã‡alÄ±ÅŸkanlar, OrtakÃ¶y kavÅŸaÄŸÄ±, Åžehitlik dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, Maliye noktasÄ±, GÃ¶kÃ§eyurt, Lalahan Ä±ÅŸÄ±klÄ± kavÅŸaÄŸÄ± geÃ§iÅŸleri bariyer ile kapatÄ±lacaÄŸÄ±ndan yol kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n daha dikkatli olarak seyretmeleri gerekmektedir.Â Eski Ä°stanbul Yolu Susuz kavÅŸaÄŸÄ±na 'U' dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ kapatÄ±lacaÄŸÄ±ndan, dÃ¶nÃ¼ÅŸlerin 'DEM PA' Sanayi KÃ¶prÃ¼lÃ¼ kavÅŸaÄŸÄ±ndan, Samsun Yolu'nda Ã‡alÄ±ÅŸkanlar kavÅŸaÄŸÄ±, OrtakÃ¶y kavÅŸaÄŸÄ± ile GÃ¶kÃ§eyurt Â kavÅŸaÄŸÄ±ndan yapÄ±lan dÃ¶nÃ¼ÅŸlerin YHT kÃ¶prÃ¼leri ve Lalahan kÃ¶prÃ¼lÃ¼ kavÅŸaÄŸÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±, Ã‡alÄ±ÅŸkanlardan itibaren OrtakÃ¶y kavÅŸaÄŸÄ±na kadar oradan da kÃ¶prÃ¼ giriÅŸine kadar yÃ¶n levhasÄ± ile akan trafiÄŸe yÃ¶n verileceÄŸi, KÄ±rÄ±kkale istikametinden gelip tekrar KÄ±rÄ±kkale istikametine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapacaklar iÃ§in GÃ¶kÃ§eyurt kavÅŸaÄŸÄ±ndan saÄŸa dÃ¶nÃ¼lerek YHT kÃ¶prÃ¼sÃ¼ne kadar trafik iÅŸaretleri ile iÅŸaretleneceÄŸinden yol kullanÄ±cÄ±larÄ±na bilgilendirme ve yÃ¶nlendirme yapÄ±lacaktÄ±r."Â 

    Ä°ran, askeri tatbikatÄ±nda yerin altÄ±ndan balistik füze ateÅŸlediÄ°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±, yÄ±llÄ±k askeri tatbikatlarÄ± kapsamÄ±nda ilk kez yerin altÄ±ndan balistik füze ateÅŸledi.
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