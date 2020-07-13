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13.07.2020 - 16:17 | | DHA

Ankara'da maske takmayan 1390 kişiye para cezası

Ankara Valiliği, kentte yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1390 kişiye toplam 1 milyon 251 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ankara'da maske takmayan 1390 kişiye para cezası

Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "6 Temmuz-12 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1390 kişiye toplam 1 milyon 251 bin lira idari para cezası uygulandı. Unutmayalım; virüse karşı başarının ilk ve en önemli yolu alınan tedbirlere uymaktan geçiyor" denildi.

Vali Vasip Şahin, valiliğin açıklamasını Twitter'dan tekrar paylaşarak, "Tedbir ve ikazlara uymayanlara yaptırım uygulamamız, yasaların gereği olduğu kadar, tedbirlere özenle riayet eden vatandaşlarımıza saygımızın da bir gereği" ifadesini kullandı.

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