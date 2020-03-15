15.03.2020 - 10:35 | | DHA
Ankara’da maskeli yankesiciler yakalandı!
Ankara’da, vatandaşları sıkıştırıp cep telefonlarını çalan maskeli 4 yankesici, yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında bazı vatandaşların telefonlarının çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Duraklardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kişinin yarım daire çizerek sıkıştırdıkları vatandaşların cebindeki telefonlarını çaldığını belirledi.
Polis, tanınmamak için maske takan 4 şüpheliyi her sabah ve akşam aynı saatte buluştukları çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Tam 108 yıl sonra 30 şehidin mezarı bulunduBalkan Savaşı sırasında Çatalca'da şehit edilen 86. Alay'ın askerlerine ait toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından bölgede yapılması planlanan "Şehitlik Müzesi" projesi öncesinde yapılan kazılarda 30 askerin mezarına ulaşıldı. Elbiseleri ile gömülen şehitlerin üzerlerinden çıkan Osmanlı mühürlerinden 5'inin isimleri tespit edildi. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal, "İstanbul Arkeoloji Müzesinin bu ilk şehitlik kazısında savaş kıyafetleriyle, kuşaklarında yemek kaşıkları, keseleriyle gömülmüş şehitlerimizi bulduk." dedi.