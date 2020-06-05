MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da Moldovalı kadın sokak ortasında öldürüldü
ABONE OL
05.06.2020 - 17:49 | | DHA

Ankara'da Moldovalı kadın sokak ortasında öldürüldü

Son dakika haberi... Ankara'da Moldovalı Türk vatandaşı Carmen Florentina Aydoğan (44), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Ankara'da Moldovalı kadın sokak ortasında öldürüldü

Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki Bülten Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Carmen Florentina Aydoğan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, Aydoğan'a tabancayla ateş açtı. Daha sonra çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aydoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemede bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Balıkçı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştıBartın’da bir balıkçı, avlanmak için açıldığı denizde yüzen yaban domuzu ile karşılaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ'da, 1 haftada 99 şüpheliye gözaltı

Elazığ'da, 1 haftada 99 şüpheliye gözaltı

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

Adliyeler ne zaman açılacak, davalar başladı mı?

Adliyeler ne zaman açılacak, davalar başladı mı?

Sıradaki Haber