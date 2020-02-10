Ankara'da okullar tatil mi? Bugün (10 Şubat) Ankara'da okullar tatil mi oldu?

Ankara hava durumu nasıl? Karlı havanın etkili olduğu Ankara'da kar yağışı eiğitim ve çöğretime engel olacak şiddette mi? Ankaralıların merakla araştırdığı Ankara'da okullar tatil mi sorusunun cevabı belli oldu. İşte Ankara'da eğitim öğretim hayatını sürdüren öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren Ankara'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Şubat 2020 Pazartesi günü hava şartlarından dolayı Ankara'da okullar tatil olmadı. Ankara'da bugün eğitim öğretim kaldığı yerden devam ediyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Pazartesi Hafif Kar Yağışlı -5°C 2°C

Salı Karla Karışık Yağmurlu -6°C 5°C

Çarşamba Yağmurlu 4°C 8°C

Perşembe Yağmurlu 3°C 8°C

Cuma Parçalı Bulutlu 1°C 9°C