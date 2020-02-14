14.02.2020 - 12:55 | | İHA
Ankara'da PKK operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı
Gelen bir son dakika haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.
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Kağızman’da aralarında husumet bulunan amcasına kurşun yağdırdı... O anlar kameradaKağızman’da bir kişinin öldürüldüğü olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.Kars’ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki A.D. Devlet Hastanesi’nde, aralarında husumet bulunan amcası M. D.’yi tabancayla vurarak öldürdü. O anlar an be an güvenlik kameralarınca kaydedildi.