MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da yakalandı! Bu fotoğraf ele verdi...
ABONE OL
23.07.2020 - 08:58 | | DHA

Ankara'da yakalandı! Bu fotoğraf ele verdi...

Türkiye'ye kaçak yollarla giren PKK/YPG üyesi F.A. (19) Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bölücü örgüt liderinin fotoğrafları önünde ve örgüte ait sözde şehitlikte çektirdiği fotoğrafları ile deşifre edilen F..A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da yakalandı! Bu fotoğraf ele verdi...

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, terör örgütü PKK/YPG üyesi teröristin kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği ve Ankara'ya geldiği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda kimliği belirlenen teröristin saklandığı yer de tespit edildi. Bir süre takibe alınan F.A., daha sonra TEM ve İstihbarat ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde yer aldığı belirlenen teröristin, bölücü örgüt liderinin fotoğrafları önünde ve örgüte ait sözde şehitlikte çekilmiş fotoğrafları aracılığı ile deşifre edildiği öğrenildi. Terörist F.A'nın üzerinden yapılan aramada ise bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nda biber yüklü TIR köprüden düştüAnadolu Otoyolu Düzce kesiminde biber yüklü TIR'ın köprüden düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankara'da yakalandı! Bu fotoğraf ele verdi...

Ankara'da yakalandı! Bu fotoğraf ele verdi...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

e Okul ile LGS tercihi yapma... e Okul girişi nasıl yapılır?

e Okul ile LGS tercihi yapma... e Okul girişi nasıl yapılır?

Sıradaki Haber