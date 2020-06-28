Ankara'da yangın! 3 gecekondu birden yandı

Kale Mahallesi'ndeki 2 ve 3'üncü sokaklar arasındaki bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki iki gecekonduya daha sıçrarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler içinde kalan gecekondulardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çevre sakinleri, gecekondularda oturanların yaşadıkları bir husumet nedeniyle evlerini bir süre önce terk ettiklerini iddia ederken yangının, kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.