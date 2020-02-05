Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara hava durumu...

Türkiye genelinde yarın kar yağışı bekleniyor. En önemli kentlerden biri olan Ankara da yağıştan nasiplenecek. Yarın okula gitmek üzere yola çıkacak olan öğrenciler şimdi "Ankara'da yarın okullar tatil mi?" diye soruyor. İşte detaylar...

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara ile ilgili yarın tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok. Kar yağışının şiddetine göre akşam saatlerinde Valilikten bir açıklama yapılması bekleniyor.

6 ŞUBAT HAVA DURUMU

Akyurt kar yağışlı 1 derece, , Altındağ kar yağışlı 2 derece, Ayaş kar yağışlı -1 derece, Balâ kar yağışlı 0 derece, Beypazarı kar yağışlı 3 derece, Çamlıdere kar yağışlı -1 derece, Çankaya kar yağışlı 2 derece, Çubuk kar yağışlı 0 derece, Elmadağ kar yağışlı 0 derece, Etimesgut kar yağışlı 0 derece, Evren kar yağışlı 1 derece, Gölbaşı kar yağışlı 1 derece, Güdül kar yağışlı 1 derece, Haymana kar yağışlı 0 derece, Kahramankazan kar yağışlı 0 derece, Kalecik kar yağışlı 2 derece, Keçiören kar yağışlı 2 derece, Kızılcahamam kar yağışlı -1 derece, Mamak kar yağışlı 1 derece, Nallıhan kar yağışlı 2 derece, Polatlı kar yağışlı 1 derece, Pursaklar kar yağışlı 2 derece, Sincan kar yağışlı 2 derece, Şereflikoçhisar kar yağışlı 6 derece ve Yenimahalle kar yağışlı 1 derece...