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03.06.2020 - 11:28 | | DHA

Ankara'da yedek parça dolandırıcıları yakalandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Ankara'da internet sitesi üzerinden oto yedek parçası sattıklarını söyleyerek vatandaşları 205 bin TL dolandıran 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara'da yedek parça dolandırıcıları yakalandı

Ankara'da polis ekipleri, kurdukları internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satan; ancak parçaları göndermeyerek vatandaşları dolandıran çeteyi takibe aldı.

Polisin 3 aylık takibi sonucu, Ankara, Antalya ve Çankırı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce sanayide oto tamirciliği yaptığı ve yedek parça satışı ile uğraştığı belirlenen şüphelilerin, pahalı ve bulunmayan araç parçalarını satışa sunup, parayı aldıktan sonra ürünü göndermeyerek 120 kişiyi 205 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla internet ve telefon dolandırıcılarına yönelik başlatılan etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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