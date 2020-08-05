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05.08.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Ankara’da yeni tedbirler! Yatakların yüzde 50’si Kovid-19’lulara ayrıldı

Vaka sayısında artış yaşanan illerin başında gelen Ankara’da, hastanelerin klinik servis yataklarının en az yüzde 50’sinin Kovid-19 yatağı olarak ayrılması kararı alındı.

Ankara’da yeni tedbirler! Yatakların yüzde 50’si Kovid-19’lulara ayrıldı
AYKUT YILMAZ Ankara

 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 28 Temmuz’da Pandemi Değerlendirme Toplantısı yaptı. Toplantıda alınan kararlar bir genelgede toplandı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm imzasıyla hastanelere gönderilen genelgede, alınan bazı kararlar şöyle:

- Hastanelerimizde klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50’si Kovid-19, boş yoğun bakım yataklarının tamamı Kovid-19 yoğun bakım yatağı olarak ayrılacak.

- Elektif cerrahi vaka alımları ikinci bir talimata kadar durdurulacak. Elektif dahili yatışlar ertelenecek.

- İlçe devlet hastaneleri Kovid hastalarının tedavisini bilim kurulunun algoritmaları yönünde kendileri yapacak. Sadece PCR (+) yoğun bakım hastaları ile PCR (-) ya da daha test sonucu çıkmamış ama CT (+) yoğun bakım hastalarını merkez hastanelerine sevk edecekler.

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‘İLK ZAMANLARDAKİ SEVİYEYE ÇIKTI’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara’da Kovid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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