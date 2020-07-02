Ankara’dan ABD’nin Ayasofya açıklamasına tepki: Hayretle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’ye Ayasofya’nın müze statüsünün devam ettirilmesi yönündeki çağrısını “hayretle karşıladıklarını” belirterek, “Egemen haklarımız konusunda ‘uyarıyoruz, dikte ediyoruz’ üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir” ifadesini kullandı.

“ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz” diyen Aksoy, anayasa ve kanunlarla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlar için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda “sessiz devrim niteliğinde” adımlar atıldığının altını çizdi.

Aksoy, bu çerçevede Türkiye’nin, kültür ve tarihinden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğu tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde koruduğuna dikkati çekerek, “Ayasofya’nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek ülkemizin mülkiyetine aldığımız günden bu yana hassasiyetle yaşatıyoruz” ifadesini kullandı.

Kimsenin haddine değil

Ayasofya’nın, Türkiye topraklarında yer alan bütün kültür varlıkları gibi Türkiye’nin mülkiyetinde olduğunu anımsatan Aksoy, şunları kaydetti: “Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye’nin egemenlik hakları çerçevesinde içişlerimizi ilgilendiren bir konudur. Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir ancak egemen haklarımız konusunda ‘uyarıyoruz, dikte ediyoruz’ üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir.”

‘Tavsiyelere ihtiyacımız yok’

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya’nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye’nin elinde olduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından Ayasofya’nın statüsüne dair tartışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Türkiye’nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya’nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye’nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur.”

Karar duruşması bugün

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava kapsamında bugün duruşma yapacak. Yasa gereğince Daire’nin, aynı gün ya da 15 gün içerisinde kararını açıklaması gerekiyor.