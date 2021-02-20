Ankara’dan F-35 için hukuki adım

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi gerekçe gösterilerek, Türkiye’ye verilmeyen F-35 savaş uçağı projesine ilişkin Ankara’dan önemli bir adım geldi. Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş., Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD’de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile anlaşma imzaladı.

Ortaklara anlatılacak

Anlaşma kapsamında Türkiye, 6 aylık çalışma için hukuk şirketine 750 bin dolar ödeyecek. Arnold&Porter ile imzalanan anlaşmaya göre lobi faaliyetleri sonrasında “sonuç garantisi” de verilmedi.

ABD Kongresi’nde ağırlığı olduğu ifade edilen Washington merkezli firma, SSB ve Türk yüklenicilerinin F-35 programı içinde kalmaları için danışmanlık hizmeti verecek. Firma, SSB’nin F-35 programında, “Stratejik bir müttefik ve değerli bir ortak olarak devam eden katılımıyla ilgili çıkarlarını ortaya çıkarmak ve anlamak için Müşterek Taarruz Uçağı Programı (JSF Programı) içindeki ABD ticari ortaklarına ve paydaşlarına yönelik faaliyet gerçekleştirecek”. Bu kapsamda, Ankara’nın teknik çalışma grubu çağrısı, S-400 ve F-35’te Ankara’nın tezleri, ABD’li muhataplara iletilecek. Arnold and Porter, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’ye ekonomik konularda da danışmanlık yapmıştı.

Mahkeme yolu kapalı

F-35, ABD’nin geliştirip, üretim aşamasında ortak aldığı bir proje. Katılımcılar arasındaki her türlü anlaşmazlık için yalnızca karşılıklı müzakere yolu açık. Taraflar, anlaşmazlıklarını herhangi bir ulusal ya da uluslararası mahkemeye taşımayacaklarını taahhüt ettiler. Dolayısıyla tahkim gibi kanallar kapalı.

Programa dönüş anlaşmadan bağımsız

AA’nın haberine göre ise, söz konusu girişim, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını sağlamaktan ziyade, bugüne kadar doğan haklarının aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor. Türkiye’nin program dışında bırakılmasıyla resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmedi ve bunların bedelleri de geri ödenmedi. Anlaşma, bu kapsamda “Türkiye’nin hukuki haklarının peşinde olacağı” söylemi doğrultusundaki girişimlerin bir parçası olarak hayata geçirildi. Türkiye’nin programa dönmesi veya dışında kalması ise bu girişimden bağımsız değerlendirme ve kararlara bağlı olarak şekillenecek.