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16.07.2020 - 16:02 | | DHA

Ankara'ya 3'üncü şehit ateşi düştü

Van'da, keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın (31) acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı.

Ankara'ya 3'üncü şehit ateşi düştü

Van'da insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu 2'si pilot, 7 emniyet personeli şehit oldu. Şehit 7 personelden biri olan Pilot Komiser Gökhan Mete Altunbaş'ın acı haberi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen emniyet personelinden acı haberi alan eşi gibi polis olan komiser Hilal Altunbaş, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin Ankara'da yaşayan babası Süleyman Altunbaş, cenazeyi teslim almak için Van'a giderken anne Sonay Altunbaş ise oğlunun evine geldi. Göreve 7 yıl önce başlayan Altunbaş'ın 1 yaşında Göktürk isminde çocuğu olduğu öğrenildi.

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