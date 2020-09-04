Ankara’yı düğünler vurdu

Küresel pandeminin başlangıcanda vaka tablosuyla gururlanan Ankara, bugünlerde Kovid-19 sınavının en başarısız ili konumunda. Kamu kurumlarının ağırlığı, memur, üniversitelerin sayısının fazlalığı ve Anadolu’nun sağlıkta ilk durağı olması nedeniyle hastaneler kenti de olan Ankara, son periyotta vaka sayısında üç kat daha fazla nüfusa sahip İstanbul’u geride bıraktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Başkent’in vaka artışında ilk sırada yer olduğunu ilan etmesinin ardından, Vali Vasip Şahin “Salgında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor” dedi.

Milliyet’e kentin Kovid-19 tablosunu değerlendiren uzmanlara göre en temel neden Anadolu’nun tam ortasında olması, pek çok kentin kavşak noktası durumunda bulunması. Anadolu’nun bir çok kentinden insanlar işlerini halletmek ya da ziyaret için hafta sonu tatilinde hatta günübirlik olarak Ankara’ya geliyor. Bu, kentteki insan trafiğini artırırken ek olarak kentin nüfusunun yoğun olduğu ilçelerdeki hareketlilik de buna katkı sağlıyor. Özellikle genç nüfusun hareketliliğinin salgının yayılmasını tetiklediği dile getiriliyor.

Altındağ, Mamak, Keçiören...

Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar Uygulaması Yoğunluk Haritası da tabloyu net olarak ortaya koyuyor. Haritaya göre Başkent tek kelimeyle kıpkırmızı. Uzmanlar da kentin özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu doğu, güney doğu ve güneyi ile kuzey ve kuzey batı tarafında vaka sayısının yoğun olduğu, güney batı ve batı tarafının ise görece daha iyi durumda olduğunu belirtiyor. Bu saptamaya göre Keçiören, Pursaklar, Gölbaşı, Mamak, Altındağ, Yenimahalle vaka sayısılarındaki artış ile ön plana çıkıyor. Bu ilçelerindeki sokak düğünü kültürü ile genç nüfusa bağlı hareketlilikle Kurban Bayramı’ndan sonra salgının yayılma hızını artırdı. Bu arada kentin ana arteri olan Kızılay’ı barındıran Çankaya’da belirli bölgeleriyle yine yoğun vaka sayısına sahip.

Kapatılan hastaneler açılacak

Kentte, kamuda esnek mesai uygulamasına geçilirken, daha önce Şehir Hastanesi’nin açılışı nedeniyle kapatılan bazı hastaneler de tablonun ağırlaşması olasılığına karşı yeniden devreye alınmaya hazırlanıyor. Bir kısmı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından kullanılan Numune Hastanesi’nin Ankara Hastanesi’ne, şu anda sadece poliklinikleri meslek hastalıklarına yönelik hizmet veren Yüksek İhtsisas’ın da GATA’ya bağlı olarak açılması bekleniyor. Bu şekilde 60 yoğun bakım ünitesinin daha devreye alınabileceği kaydediliyor.

‘Yakışmadı, yakışmıyor’

Ankara Valisi Vasip Şahin’in verdiği bilgiye göre şu anda Ankara’da 1038 personelin görev aldığı, 427 filyasyon ekibi ile pozitif vakalarla temaslıların tespiti yapılıyor. 110 civarında sağlık ekibi de bunlarla birlikte hareket ediyor. Sağlık ekipleri evde tedavisine karar verilenlerin takibini gerçekleştiriyor. Ayrıca 25 ilçede 2007 mahalle denetim ekibinin sahada. Şu ana kadar 64 bin Ankaralı da evinde denetlendiği belirtilirken, evde karantinada olması gereken vatandaşlardan hastaneye gitmesi gerekenlere bulaş riski yaratmamaları için kamu imkanlarıyla araç imkanı da sağlanıyor. Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgınında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok” dedi.

İSTANBUL VALİSİ: ALLAH RIZASI İÇİN DIŞARI ÇIKMAYIN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 vakalarının son günlerde artması nedeniyle vatandaşları tedbir almaları konusunda uyardı. Zeytinburnu’nda İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temel atma törenine katılan Yerlikaya, vatandaşlara hitaben “Sizden bir şey istiyorum bu şehrin valisi olarak; Allah rızası için dışarı çıkmayın. Ne söyleyebilirim başka? İdari işlem yapmaktan haya ediyoruz. Pozitif olduğunu bilen kardeşimiz kendi sağlığını düşünmüyorsa bundan büyük bir kul hakkı nasıl olabilir şehirle nasıl helalleşeceksin? Biz hem idari işlem yapıyoruz hem de savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi. - DHA AA

Bakan Koca, TTB Başkanı Adıyaman’ı kabul etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Tabipleri Birliği (TBB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman’ı dün Bakanlık’ta kabul etti. Adıyaman, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Koca’ya pandeminin geldiği son durum, virüsün hızlı şekilde yayılması ve pandeminin kontrolünün elden kaçırıldığı yönündeki fikirlerini ilettiklerini söyledi. Görüşmede, Bakan Koca ile uzmanlık dernekleri arasında yakın zamanda bir toplantı yapılması konusunda bir ortam oluştuğunu belirten Adıyaman, “Kendisine teşekkür ediyorum ama TTB olarak pandemideki eksikleri takip etmeye ve uyarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Aile hekimlerinin rapor aldığında maaşlarında kesinti olduğunu belirten Adıyaman, “Görüşme sonunda bunun en kısa zamanda halledileceğini öğrendik. Bu çok sevindirici bir haber. Ayrıca Kovid-19 ile mücadele eden uzmanlar, asistanlar, aile hekimleri ve diğer hekimlerin ücretleri ile ilgili 1 Ağustos itibarıyla bir düzenleme yapıldığını öğrendik. Bakan Koca, özellikle riskli bölgelerde çalışan tüm sağlık çalışanları için rutin testlerinin yapılmasına sıcak baktı ve bu konuda talimat verdi” diye konuştu. - ANKARA Milliyet

REKOR MEKSİKA’DA

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan raporda, salgın sürecinde Meksika’da 1320 sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiği kaydedildi. Rapora göre, Meksika’da 97 bin 632 hemşire, doktor ve diğer sağlık çalışanlarının Kovid-19 testi pozitif çıktı. Pandemi döneminde ABD’de 1077, İngiltere’de 649 ve Brezilya’da 634 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

BİN 642 YENİ VAKA

Türkiye’de dün bin 642 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 49 kişi hayatını kaybetti. “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu” verilerine göre, dün 110 bin 225 test yapıldı, bin 642 kişide Kovid-19 tespit edildi, 49 hasta vefat etti, bin 211 kişi iyileşti. Toplam hasta sayısı 274 bin 943 olurken, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 248 bin 87’ye çıktı. Toplam test sayısı 7 milyon 466 bin 87, vefat sayısı 6 bin 511 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı bin 41, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7.6 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, en çok hasta bulunan 5 ildeki zatürre oranlarını açıkladı. Koca paylaşımında, “En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara % 4.7, İstanbul % 4.61, Konya % 8.78, Kayseri % 6.49, Diyarbakır % 8,37. Güç tedbirde” bilgisini verdi. -ANKARA Milliyet