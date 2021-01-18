Anna felçli kalacak

Genç kadın olaydan sonra tedavi gördüğü hastanede sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ukrayna’dan Türkiye’ye 2.5 yıl önce geldim. Son 1.5 senedir Mesut Öztürkmen’den ayrılmaya çalışıyorum. Bana şiddet uyguladı ve beni öldüreceğini söyledi. Korktum ve kimseye bir şey söyleyemedim. Bu adam psikolojik sorunlu. Beni evlere temizliğe gönderip parayı hep elimden aldı. Kaçabilmek için gizlice para biriktirdim. Haziran ayında onun yanından kaçtım.









15 Ocak’ta kız kardeşim, kocası ve bir arkadaşıyla İstanbul Florya’da alışveriş merkezine gittim. AVM’de otururken elinde falçatayla arkamdan geldi, saçımı çekip boğazımı kesmeye çalıştı, elimle boğazımı kapatınca falçatayla yüzümü doğradı. Sonra hastaneye geldim. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde ameliyata alındım, tedavim devam ediyor. Yüzümün sağ tarafı, sağ kaşım, sağ taraftaki tükürük bezlerim ve dudağımın sağ tarafı felçli kalacakmış. Ertesi gün onun karakolda olduğunu biliyordum ama o bana tehdit mesajları atmaya devam etti. Ardından tutuklandığını öğrendim. Ama hâlâ çok korkuyorum, gözümü kapattığım zaman olayı tekrar tekrar yaşıyorum ve titreyerek uyanıyorum.Bu adam serbest kalmasın benim sesimi duyurun.”









Sosyal medyada büyük tepki



Anna Butim’e yönelik falçatalı saldırıya sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Mesut Öztürkmen’in tutuklanmasını isteyenlerin açtığı başlık Twitter’da gündemin ilk sırasına otururken, şüpheli tepkiler üzerine gözaltına alındı. Öztürkmen ifadesinde, Anna Butin ile boşanma aşamasında olduğunu, 5 aydır kendisini görmediğini, sosyal medya üzerinden takip ettiği baldızının bir alışveriş merkezinde olduklarını bildiren paylaşım yapması üzerine olay yerine gittiğini anlattı. Saldırgan koca, eşinin yanındaki bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek, bunun üzerine kendisine hâkim olamayıp yanındaki falçatayla olayı gerçekleştirdiğini kaydetti. Şüphelinin emniyette intihara teşebbüs ve tehdit suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.