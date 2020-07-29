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29.07.2020 - 11:49 |

Anne camdan bağırdı! Mahalleli tacizciyi yakaladı

Küçük kız kendisini takip eden tacizciden kurtulmak için eve koştu. Camdan baktığında tacizciyi karşısında gören küçük kızın annesi camdan çığlık atarak gence tepki gösterdi. Mahalleli tarafından yakalanan genç hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anne camdan bağırdı! Mahalleli tacizciyi yakaladı

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman’ın haberine göre, 14 yaşındaki M.S., İstanbul Eyüp'te arkadaşları ile birlikte dışarıda oyun oynuyordu. Küçük kız arkadaşları ile vakit geçirdiği bir anda 31 yaşındaki M.A., çocukların yanına geldi. İddiaya göre M.A., küçük kıza, 'Resmini çekmemi ister misin, birlikte takılalım mı?' şeklinde sözler sarf etti. Korkuya kapılan M.S., koşarak evine gitti. Küçük kız camdan baktığında aynı kişiyi halen sokakta görünce durumu annesine bildirdi.

ANNE CAMDAN BAĞIRDI

Anne M.E., evinden bekleyen kişiye tepki gösterince şüpheli olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada mahalleli tacizciyi yakaladı. Polisi arayarak yardım isteyen annenin şikâyeti sonrası şüphelinin kimliği tespit edildi. Gözaltına alınarak karakola getirilen şüpheli burada verdiği ifadesinde, "Ben olay sırasında cep telefonumla konuşup kız arkadaşımla kavga ediyordum. Annem ve akrabalarım beni görmesin diye arka sokakta beklemeye başladım. Küçük kız bana kendisini neden takip ettiğimi sorduğunda 'Başımdan git' diyerek oturmaya devam ettim. Bu sözler üzerine annesi cama çıkarak bana bağırmaya başladı. Orada bulunma amacım kız arkadaşımdan telefon beklememdir" diye konuştu.

DAVA AÇILDI

İfadesi ardından dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilince M.A., hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda M.A.'nın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğine kanaat getirilerek hakkında 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçu kapsamında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Dünyanın geçmişi bu kayaçlarda! 500 milyon yaşında...Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Erdal Koşun, öğrencileriyle yaptığı saha çalışmalarında biri Konya'da, diğeri Olimpos civarında, dünyanın en eski fosili olarak bilinen ve yaşı 500 milyon yıla kadar uzanan trilobit fosili buldu.
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